«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по … Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже«ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по