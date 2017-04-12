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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

Вылетевший в Сочи самолет экстренно сел в Самаре

В понедельник, 10 апреля, из Самары в Сочи вылетел самолет А-320, однако примерно через  час он снова вернулся и приземлился в аэропорту Курумоч. По данным транспортной прокуратуры, задержка произошла из-за 27-летней пассажирки. Молодой жительнице Тольятти потребовалась помощь медиков. Ее передали 

11 апреля 2017, 10:53
В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
По сведениям работников аэропорта Трибхуван, на ВПП они обнаружили опасного хищника. Получив это сообщение, правоохранители и лесники прибыли на место, однако 

3 апреля 2017, 11:09
Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

С 1 апреля 2017 года авиаперевозчики будут обязаны предварительно информировать таможенные органы о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.
 
В таможню нужно предоставить сведения о маршруте полета, наличии или отсутствии на борту товаров, запрещенных к 

30 марта 2017, 04:03
Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Самарцы смогут улететь в Стамбул в любой день

Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish 

28 марта 2017, 05:09
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Международный аэропорт Курумоч впервые попал в число лучших в мире. Рейтинг подготовлен британским агентством Skytrax в рамках премии World Airport Awards. Курумоч среди аэроузлов России и СНГ занял восьмое место в номинации Лучший аэропорт и третье - в числе региональных. 

17 марта 2017, 03:32
«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по 
16 марта 2017, 11:12
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