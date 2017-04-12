В Самаре в международном аэропорту «Курумоч» установят многопозиционную систему наблюдения за 140 млн рублей. Работы по монтажу оборудования выполнит госконцерн «Алмаз-Антей». Контракт с подрядчиком подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения. Исполнителю предстоит разработать схему размещения приборов, доставить технику до объекта, провести монтажные и пусконаладочные работы, обучить обслуживающий персонал. Все должно быть завершено к октябрю.
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11 апреля 2017, 10:53
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В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард
В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
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3 апреля 2017, 11:09
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С 1 апреля 2017 года авиаперевозчики будут обязаны предварительно информировать таможенные органы о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.
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30 марта 2017, 04:03
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16 марта 2017, 11:12