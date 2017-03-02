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Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы
Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь …
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21 февраля 2017, 11:51
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Самый большой в Европе алмаз нашли под Архангельском
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16 февраля 2017, 09:45
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Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси
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20 января 2017, 04:34
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Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь
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16 января 2017, 05:29
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AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в РФ. Об этом сегодня официально сообщили российские СМИ со ссылкой на представителей китайской корпорации.
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10 января 2017, 04:48
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До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы
"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.
Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной …
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30 декабря 2016, 11:07
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В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы
В понедельник, 26 декабря, в самарском аэропорту Курумоч из-за тумана задерживаются авиарейсы. Вылетов ждут пассажиры, которые должны отправиться в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Нижний Новгород и Екатеринбург. Предположительно самолеты отправятся в пункты назначения после полудня.
Кроме того, …
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26 декабря 2016, 10:02
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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей
Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Полицейские опросили продавцов и изучили записи …
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16 декабря 2016, 03:15
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В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку
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8 декабря 2016, 11:17
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В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана
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2 декабря 2016, 06:21
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В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей
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28 ноября 2016, 03:26
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Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж
Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
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25 ноября 2016, 04:06
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В ОЭЗ Тольятти построят таможенный комплекс
В особой экономической зоне Тольятти построят таможенный комплекс, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Цена контракта - 455 млн рублей. Местные компании оплатят работы из собственных средств. Согласно техзаданию, таможню возведут по чертежам компании «Калининградпромпроект». Объект будет состоять из 13 …
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25 октября 2016, 04:33
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Украшения на 180 млн рублей украли из ювелирного в Курске
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16 февраля 2016, 12:06
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СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше
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20 августа 2015, 04:26
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В Москве произошла рекордная квартирная кража в 2015 году
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7 июля 2015, 04:18
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ВЦИОМ выяснил, что треть россиян не имеет никаких сбережений
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9 июня 2015, 07:22