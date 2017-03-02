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Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В понедельник, 26 декабря, в самарском аэропорту Курумоч из-за тумана задерживаются авиарейсы. Вылетов ждут пассажиры, которые должны отправиться в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Нижний Новгород и Екатеринбург. Предположительно самолеты отправятся в пункты назначения после полудня.

Кроме того, 

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В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей

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28 ноября 2016, 03:26
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

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Сегодня в Куйбышевской транспортной прокуратуре прошло совещание по взаимодействию таможни, налоговой и правоохранительных органов для повышения эффективности этой работы. Эксперты отмечают, что раньше вывод денег за 

25 ноября 2016, 04:06
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В ОЭЗ Тольятти построят таможенный комплекс

В особой экономической зоне Тольятти построят таможенный комплекс, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Цена контракта - 455 млн рублей. Местные компании оплатят работы из собственных средств. Согласно техзаданию, таможню возведут по чертежам компании «Калининградпромпроект». Объект будет состоять из 13 

25 октября 2016, 04:33
Украшения на 180 млн рублей украли из ювелирного в Курске

Украшения на 180 млн рублей украли из ювелирного в Курске

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СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше

Двое мужчин (один из них гражданин Польши, второй - гражданин Германии) обнаружили в Польше поезд времен ВОВ. В нем лежит много золота, предположительно до 300 тонн, драгоценностей и оружия. Однако кладоискатели требуют 10% от общей стоимости находящегося в составе за 
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В Москве произошла рекордная квартирная кража в 2015 году

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ВЦИОМ выяснил, что треть россиян не имеет никаких сбережений

ВЦИОМ выяснил, что треть россиян не имеет никаких сбережений

Как показал последний опрос Всероссийского центра общественного мнения, две трети жителей России все же откладывают деньги, самая популярная валюта для хранения сбережений при этом - рубли. В долларах хранят сбережения примерно 8% респондентов, 4% - в европейской валюте.

Более 
9 июня 2015, 07:22
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