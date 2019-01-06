12
25
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В купальниках закрыли самарчанки зимний сезон катаний на сноуборде

В купальниках закрыли самарчанки зимний сезон катаний на сноуборде

Самарские сноубордистки закрыли зимний сезон катаний. Девушки устроили последний в этом году массовый спуск в Загородном парке.
 
Изюминкой мероприятия стал тот факт, что спортсменки надели на себя только экипировку и купальник.

«В одном из своих постов я уже 
1 апреля 2018, 03:56
В блогах: «Верните нам «Чайку»

В блогах: «Верните нам «Чайку»

Блогер kkork просит вернуть Самаре нормальную «Чайку». «Этот учебно-спортивный центр в поселке Управленческий, финансируемый Минобороны, знаком почти всем самарцам - лыжникам, бегунам и любителям пеших лесных прогулок. Этим летом директором УСЦ было принято решение о закрытии общественной раздевалки на 
18 декабря 2017, 06:31
В Самаре самые высокие зарплатные ожидания - у любителей сноуборда и лыж

В Самаре самые высокие зарплатные ожидания - у любителей сноуборда и лыж

Исследователи HeadHunter проанализировали более 250 тысяч резюме из Самарской области, опубликованных на сайте компании. Специалисты выяснили, какие зимние олимпийские виды спорта чаще указывают в резюме жители региона, а также - как изменяются зарплатные ожидания у соискателей в зависимости от их 

11 февраля 2014, 10:48
Самарский сноубордист Павел Бекиров стал лауреатом премии Russian snowboard awards 2013

Самарский сноубордист Павел Бекиров стал лауреатом премии Russian snowboard awards 2013

22-летний спортсмен победил в номинации «Народный герой».
3 декабря 2013, 05:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх