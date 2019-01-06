В купальниках закрыли самарчанки зимний сезон катаний на сноуборде Самарские сноубордистки закрыли зимний сезон катаний. Девушки устроили последний в этом году массовый спуск в Загородном парке.



Изюминкой мероприятия стал тот факт, что спортсменки надели на себя только экипировку и купальник.



«В одном из своих постов я уже …