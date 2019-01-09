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«АвтоВАЗ» вышел с каникул
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10 января 2019, 09:15
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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
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10 января 2019, 08:34
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Сызранца прирезали под бой курантов
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10 января 2019, 08:19
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В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
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9 января 2019, 09:13
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Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы
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9 января 2019, 08:40
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Лыжник и сноубордист не поделили трассу на Красной Глинке
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6 января 2019, 04:04
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей
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28 декабря 2018, 08:38
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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В блогах: «Верните нам «Чайку»
Блогер kkork просит вернуть Самаре нормальную «Чайку». «Этот учебно-спортивный центр в поселке Управленческий, финансируемый Минобороны, знаком почти всем самарцам - лыжникам, бегунам и любителям пеших лесных прогулок. Этим летом директором УСЦ было принято решение о закрытии общественной раздевалки на …
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18 декабря 2017, 06:31