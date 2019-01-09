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«АвтоВАЗ» вышел с каникул

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

В среду, 9 января, «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних каникул. Тольяттинский автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников, не занятых на основных производствах, трудилась до 29-го числа. По итогам прошлого года компания продала в России около 360 тысяч автомобилей. Это 
10 января 2019, 09:15
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо. По словам автомобилистов, с первых чисел января цены на заправках выросли на 1,5-1,8%. Между тем, 
10 января 2019, 09:04
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в 
10 января 2019, 08:34
Сызранца прирезали под бой курантов

Сызранца прирезали под бой курантов

В Сызрани возбуждено уголовное дело из-за убийства 34-летнего местного жителя. По информации правоохранителей, мужчина был убит 1 января на Образцовской площадке. По версии следствия, на улице Циолковского 32-летняя женщина повздорила со своим знакомым, схватилась за нож и нанесла своей жертве 
10 января 2019, 08:19
В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом 
9 января 2019, 09:13
Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы

Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы

Самаре необходимо 11,5 млрд рублей на приобретение новых трамваев и троллейбусов, сообщает городская администрация. Всего нужно обновить 339 трамваев и 171 троллейбус. Учитывая, что на приобретение техники потребуется значительный объем средств, чиновники предлагают растянуть процесс на 7 лет - с 
9 января 2019, 08:40
Лыжник и сноубордист не поделили трассу на Красной Глинке

Лыжник и сноубордист не поделили трассу на Красной Глинке

В Самаре случился инцидент на популярном среди спортсменов склоне на Красной Глинке. Лыжник и сноубордист катались по трассе и один из них не справился "с управлением своего спортивного снаряжения".
 
Запись столкновения на камеру снял сноубордист – парень записывал, как 
6 января 2019, 04:04
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей

В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей

За 11 месяцев 2018 судебные приставы взыскали более 71 миллиона рублей долгов с жителей региона. Об этом, подводя итоги уходящего года, на пресс-конференции рассказал зам. руководителя Управления ФССП России по Самарской области Сергей Корсунов. 
 
Всего за 11 месяцев 2018 года в 
28 декабря 2018, 08:38
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
В блогах: «Верните нам «Чайку»

В блогах: «Верните нам «Чайку»

Блогер kkork просит вернуть Самаре нормальную «Чайку». «Этот учебно-спортивный центр в поселке Управленческий, финансируемый Минобороны, знаком почти всем самарцам - лыжникам, бегунам и любителям пеших лесных прогулок. Этим летом директором УСЦ было принято решение о закрытии общественной раздевалки на 
18 декабря 2017, 06:31
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