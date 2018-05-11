В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.



Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …