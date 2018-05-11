|
Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре
В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению …
|
10 мая 2018, 05:34
|
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
|
3 мая 2018, 09:13
|
Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви
|
16 апреля 2018, 07:09
|
Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии …
|
16 апреля 2018, 04:32
|
Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»
Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта «Семфирополь». Это означает, что сооружение целиком и полностью готово к приему и отправке пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному …
|
12 апреля 2018, 07:01
|
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре
В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.
«На коробках с …
|
6 апреля 2018, 02:33
|
Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре
|
26 февраля 2018, 02:42
|
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
|
9 февраля 2018, 02:52
|
В Москве скончался автор повести «Чучело» Владимир Железняков
|
3 декабря 2015, 09:59
|
Неизвестные повесили чучело Обамы у пермского вуза
Ранним утром 20 июля жители Перми увидели повешенное недалеко от ГосНИИ чучело Барака Обамы, о чем незамедлительно сообщили стражам правопорядка. Полицейские, приехавшие на место происшествия, действительно увидели манекен, повешенный на железнодорожном путепроводе на веревке. На нем была обычная одежда - …
|
20 июля 2015, 12:55