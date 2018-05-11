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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров  со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению 

10 мая 2018, 05:34
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения 

16 апреля 2018, 07:09
Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Приволжское следственное управление на транспорте  СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии 

16 апреля 2018, 04:32
Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»

Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта «Семфирополь». Это означает, что сооружение целиком и полностью готово к приему и отправке пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному 
12 апреля 2018, 07:01
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

В Самаре областной арбитражный суд вынес решение по делу о контрафактной одежде из США. Почти девять тонн груза таможенники задержали на самарском посту в июле 2017 года. Было обнаружено 120 предметов одежды - джинсы, шорты, рубашки, которые выдавали под продукцию 

26 февраля 2018, 02:42
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
В Москве скончался автор повести «Чучело» Владимир Железняков

В Москве скончался автор повести «Чучело» Владимир Железняков

В Москве в возрасте 90 лет ушел из жизни детский писатель и кинодраматург Владимир Железняков. В памяти многих россиян он останется как автор повести «Чучело», получившей широкую популярность благодаря одноименному фильму, снятому по этому произведению.

В союзе кинематографистов России 
3 декабря 2015, 09:59
Неизвестные повесили чучело Обамы у пермского вуза

Неизвестные повесили чучело Обамы у пермского вуза

Ранним утром 20 июля жители Перми увидели повешенное недалеко от ГосНИИ чучело Барака Обамы, о чем незамедлительно сообщили стражам правопорядка. Полицейские, приехавшие на место происшествия, действительно увидели манекен, повешенный на железнодорожном путепроводе на веревке. На нем была обычная одежда - 
20 июля 2015, 12:55
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