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Материалы по теме:

Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

2 июля на стадионе «Самара Арена» прошел матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Бразилии. Победу в нем одержала южноамериканская команда со счетом 2:0. За игрой наблюдали почти 42 тысячи человек.

В качестве зрителя на самарском стадионе 

3 июля 2018, 01:22
Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

В Самаре президент FIFA Джанни Инфантино получил памятный значок. В четверг, 21 июня, он присутствовал на матче ЧМ-2018 между сборными Дании и 
22 июня 2018, 10:18
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров  со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению 

10 мая 2018, 05:34
Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения 

16 апреля 2018, 07:09
Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

11 апреля сотрудники ФСБ прекратили работу сразу двух табачных фабрик в Самарской области. Они располагались на территории Сызрани. По информации силовиков, оба цеха были оборудованы дорогостоящей импортной техникой, на которой был налажен полный цикл выпуска сигарет и папирос.

Обе базы были 

13 апреля 2018, 04:32
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

В ближайшее время кареты скорой помощи в Самаре будут оформлены символикой FIFA. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад. Во вторник, 3 апреля, медикам передали 22 новых автомобиля - 11 класса «В» для фельдшерских и врачебных бригад, 11 класса «С» 

4 апреля 2018, 07:02
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
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