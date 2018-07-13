Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили вещи с маркировкой FIFA, которая использовалась без разрешения правообладателя. Всего около 23,5 тысячи единиц.
«Первое полугодие выдалось очень напряженным. Мобильные группы службы таможенного контроля еженедельно проводили мероприятия по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации продукции с признаками контрафактности. Достижению высоких показателей в данном направлении способствовало как усиление оперативной работы со стороны таможни, так и желание производителей подзаработать, используя символику FIFA, в дни чемпионата мира по футболу», - пояснил начальник самарской службы таможенного контроля Рустам Тунтаев.
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