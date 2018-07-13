Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок В Самаре президент FIFA Джанни Инфантино получил памятный значок. В четверг, 21 июня, он присутствовал на матче ЧМ-2018 между сборными Дании и … В Самаре президент FIFA Джанни Инфантино получил памятный значок. В четверг, 21 июня, он присутствовал на матче ЧМ-2018 между сборными Дании и