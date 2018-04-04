В ближайшее время кареты скорой помощи в Самаре будут оформлены символикой FIFA. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад. Во вторник, 3 апреля, медикам передали 22 новых автомобиля - 11 класса «В» для фельдшерских и врачебных бригад, 11 класса «С» - это реанимобили. Еще три машины были закуплены ранее. На покупку спецтехники из региональной казны выделили 119,1 миллиона рублей, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Автомобили оснащены по всем стандартам здравоохранения РФ. Сотрудники скорой помощи прошли программы обучения иностранным языкам и уже начали сдавать экзамены. Во время ЧМ-2018 в общении с иностранцами медикам помогут студенты-волонтеры из Самарского медуниверситета. Глава региона Дмитрий Азаров поручил руководителю областного минздрава Геннадию Гридасову проработать вопрос по дополнительному оснащению новых карет электронными переводчиками, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«Приобретение новых автомобилей стало возможным благодаря тому, что на территории области пройдут игры Чемпионата мира по футболу. Мы готовимся принять у нас гостей, болельщиков и футболистов со всего земного шара. Но, конечно, новые автомобили будут работать не только в период Чемпионата. Они на многие вперед годы создадут условия для получения гражданами качественной медицинской помощи», - заявил Дмитрий Азаров.
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