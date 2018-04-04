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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

В Сызрани в очередной раз произошел инцидент с участием врачей «скорой помощи». Вызов к медикам поступил в ночь на 17 февраля. В одном из кафе на улице Урицкого изрядно подвыпившему посетителю разбили голову.

Прибывшие на место происшествия врачи перебинтовали 
19 февраля 2018, 09:07
В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ожидают важных персон. 25 октября Самару посетит делегация FIFA. Спортивные чиновники оценят готовность дорог к ЧМ-2018. Напомним, главную городскую магистраль Московское шоссе ремонтируют на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега» протяженностью 

24 октября 2017, 02:39
Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре

Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре

Представитель ФИФА, руководитель департамента по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что у Самары нет другого выбора, кроме как сдать стадион вовремя. Об этом он  заявил во время семинара для представителей городов-организаторов ЧМ-2018 и профильных ведомств.

«Если Самара будет 
10 октября 2017, 05:15
В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте ликвидированного рынка на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной появится автопарковка для машин FIFA, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер на выполнение строительно-монтажных работ по подготовке и содержанию площадки для специализированного автотранспортного парка объявил департамент 

29 сентября 2017, 04:59
Первая игра на стадионе «Самара Арена» пройдет в апреле

Первая игра на стадионе «Самара Арена» пройдет в апреле

28 сентября Самару посетила комиссия Международной федерации футбола - FIFA, состоящая в общей сложности из 150 человек. Это эксперты в сферах строительства, спорта, безопасности, логистики, транспорта, гостиничного бизнеса и так далее. Утро четверга они провели на строительной площадке стадиона «Самара Арена». 
29 сентября 2017, 09:51
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