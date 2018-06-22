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Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
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22 июня 2018, 03:18
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре
21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин …
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22 июня 2018, 11:18
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре
В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
Подробности:
Названа причина эвакуации из …
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21 июня 2018, 05:53
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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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77 млн рублей заплатит скорая помощь за перевозку самарских медиков
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18 июня 2018, 08:02
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Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»
В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График …
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18 июня 2018, 11:38
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре
Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.
В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства …
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4 июня 2018, 10:21
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Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре
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30 мая 2018, 12:45
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Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
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4 апреля 2018, 07:02
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22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре
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3 апреля 2018, 02:07