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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»
В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График …
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18 июня 2018, 11:38
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Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре
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14 июня 2018, 09:42
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34
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«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре
9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.
Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к …
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10 июня 2018, 10:18
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Иномарка сбила пешехода в Сызрани
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8 июня 2018, 10:15
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре
Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.
В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства …
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4 июня 2018, 10:21
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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
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28 мая 2018, 12:36