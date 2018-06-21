13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку …