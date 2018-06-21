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Материалы по теме:

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

В Самаре в ночь на 21 июня в Канатном переулке легковой автомобиль врезался в жилой дом. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидцев, машиной «Лада Гранта» управляла женщина. Автоледи не справилась с управлением и в результате столкновения 
21 июня 2018, 10:19
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»

В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График 
18 июня 2018, 11:38
Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

Женщину зажало в салоне после столкновения двух легковушек в Самаре

13 июня в Самаре произошла авария. На улице Ново-Садовой около офиса «Газпрома» столкнулись вазовская «десятка» и «Ауди». Судя по всему, ДТП случилось в тот момент, когда отечественная легковушка поворачивала налево.

От удара «десятку» сильно помяло, у нее вылетело лобовое стекло. Пассажирку 

14 июня 2018, 09:42
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.

В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение 
11 июня 2018, 08:34
«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.

Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к 
10 июня 2018, 10:18
Иномарка сбила пешехода в Сызрани

Иномарка сбила пешехода в Сызрани

7 июня автоавария с участием пешехода произошла в Сызрани. 50-летний водитель на «Шевроле» ехал по улице Кирпичной. Иномарка шла на очень большой скорости. Из-за этого шофер не смог справиться с управлением и сбил 39-летнего мужчину, который шел вдоль дороги по 
8 июня 2018, 10:15
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

5 июня 2018, 03:41
Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении  улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.

В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства 
4 июня 2018, 10:21
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
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