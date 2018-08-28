Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы 28 августа подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора рассказать обо всем, что произошло за сегодняшний день и в 18:45 мы сделаем это в программе «Новости Самара». О главных событиях вторника в студии расскажет ведущая Инна Румянцева. …