|
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
|
28 августа 2018, 06:05
|
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
|
28 августа 2018, 05:44
|
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
|
28 августа 2018, 05:33
|
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
|
28 августа 2018, 05:06
|
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
|
28 августа 2018, 01:59
|
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
|
27 августа 2018, 03:31
|
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой
|
27 августа 2018, 02:16
|
Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области
|
27 августа 2018, 10:04
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37