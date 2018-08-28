6
20
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

28 августа подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора рассказать обо всем, что произошло за сегодняшний день и в 18:45 мы сделаем это в программе «Новости Самара». О главных событиях вторника в студии расскажет ведущая Инна Румянцева. 
28 августа 2018, 06:05
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Во вторник, 28 августа, под Южным мостом в Самаре случилось ЧП. В 11:45 спасатели отправились в Куйбышевский район, где в третьем затоне реки Самара столкнулись катер и резиновая лодка. От удара пострадал рыбак, но ему повезло — очевидец вытащил его 
28 августа 2018, 05:44
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

Во вторник, 28 августа, произошла коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки на водопроводе отключено холодное водоснабжение в жилых домах в границах улиц Черемшанской - Пугачевской - Елизарова до дома № 85 А по улице Пугачевской. Отключение коснулось четырех 
28 августа 2018, 05:06
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

Стали известны подробности массовой аварии в Самарской области, во время которой вся трасса оказалась усыпана дынями.

Напомним, что ночью, в 04:30 27 августа на 1005 километре трассы М-5 Урал - Москва - Челябинск водитель КАМАЗа врезался в стоящую ГАЗель. 
27 августа 2018, 02:16
Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Утром, 27 августа ДТП с тремя автомобилями произошло в Самарской области. На 1006-м километре трассы М-5 столкнулись две легковушки и фура, груженная дынями.

В результате аварии вся дорога оказалась завалена разбитыми бахчевыми. Из-за этого движение на участке оказалось серьезно 
27 августа 2018, 10:04
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх