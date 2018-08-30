Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке … В Самаре задержали подозреваемого в уличном грабеже. В отдел полиции обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похитили золотую цепочку, причем, случилось это днем на территории парка. К ней подошел мужчина и сорвал украшение с шеи, а затем убежал