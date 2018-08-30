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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58
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Бывший опер из Самары получил условный срок за мошенничество на 500 тысяч рублей
Экс-полицейского Аслана Журтанова из Самары, бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД признали виновным в мошенничестве.
По версии следствия, в сентябре прошлого года правоохранитель потребовал от некоего гражданина 500 тысяч …
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30 августа 2018, 09:37
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Врача из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей за липовые больничные
Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор врачу-терапевту ФГБУЗ СМКЦ ФМБА. Женщину признали виновной в шести подлогах и пяти случаях мелкого взяточничества. По версии следствия, в апреле 2018 года женщина получила от нескольких сотрудников предприятия деньги. Общая сумма составила 14 тысяч …
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30 августа 2018, 08:28
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Рецидивист сорвал золотую цепочку с самарчанки в парке
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29 августа 2018, 12:43
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В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина.
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора …
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29 августа 2018, 09:59
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37