В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку



"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут … Блогер Игорь Кондратьев заявил , что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку."Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут