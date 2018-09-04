|
В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой
В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 …
|
4 сентября 2018, 05:25
|
Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
4 сентября 2018, 03:07
|
День города Самары-2018: полная программа мероприятий
|
4 сентября 2018, 02:58
|
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
|
4 сентября 2018, 02:40
|
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
|
4 сентября 2018, 02:22
|
В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его
|
3 сентября 2018, 10:09
|
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
|
3 сентября 2018, 03:34
|
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
|
3 сентября 2018, 01:43