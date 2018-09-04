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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
На 40% упало потребление алкоголя в России

На 40% упало потребление алкоголя в России

Минздрав России заявил, что за последние 12 лет россияне стали пить на 40% меньше. Среднестатистический гражданин нашей страны потребляет на 3,5 литра алкоголя меньше, чем в 2006 году. По мнению специалистов, такая тенденция наблюдается не первый год. По результатам прошлого 
10 мая 2018, 09:16
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков

В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков

Крепость производимых в РФ слабоалкогольных напитков может уменьшиться в после утверждения нового ГОСТа, сообщают «Известия». Как отмечается, при введении Росстандартом новых ограничений производителям придется снизить максимальный градус этой категории продукции (массовая доля спирта) с 9 до 7. Это касается таких 

27 сентября 2017, 10:15
12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
В Тольятти обнаружены пять точек, где изготавливали, а затем продавали нелегальный алкоголь. В ходе спецоперации сотрудники федеральной службы безопасности 

22 сентября 2017, 02:28
Действие старых акцизных марок на алкоголь продлили на год

Действие старых акцизных марок на алкоголь продлили на год

Продажи импортного алкоголя не остановятся. Глава Российского правительства подписал постановление, продлевающее действие акцизных марок старого образца до 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 29 августа, которое опубликовано на портале правовой информации.
Напомним, что сроки введения 

30 августа 2016, 03:28
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