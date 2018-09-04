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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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На 40% упало потребление алкоголя в России
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10 мая 2018, 09:16
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В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Крепость производимых в РФ слабоалкогольных напитков может уменьшиться в после утверждения нового ГОСТа, сообщают «Известия». Как отмечается, при введении Росстандартом новых ограничений производителям придется снизить максимальный градус этой категории продукции (массовая доля спирта) с 9 до 7. Это касается таких …
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27 сентября 2017, 10:15
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12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции
Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
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22 сентября 2017, 02:28
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Действие старых акцизных марок на алкоголь продлили на год
Продажи импортного алкоголя не остановятся. Глава Российского правительства подписал постановление, продлевающее действие акцизных марок старого образца до 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 29 августа, которое опубликовано на портале правовой информации.
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30 августа 2016, 03:28