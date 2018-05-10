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В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры

В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры

В конце мая в Саратовской области планируется презентовать джип-туры для отдыхающих. Туристов будут возить УАЗах и «Соболь 4х4», стоимость подобных путешествий составит от 2500 до 4700 рублей. Кроме того, в летний сезон в регионе будет работать множество турбаз и санаториев. 
10 мая 2018, 08:25
Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России. Сейчас в стране насчитывается почти 3,5 млн. легковушек с подобным расположением руля. Львиная доля  этих машин - Toyota Corolla, всего 326,4 экземпляров этой модели с правым рулем. На втором месте расположилась Toyota 
7 мая 2018, 09:31
Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние 
18 апреля 2018, 05:44
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.

Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества 

21 февраля 2018, 09:54
Россияне скупают лопаты для уборки снега

Россияне скупают лопаты для уборки снега

Снегопады, обрушившиеся на Россию в последние дни, спровоцировали всплеск спроса на главный инструмент для ручной уборки последствий стихии — лопаты. По данным специалистов «Яндекс.Маркет», их продажи в некоторых регионах выросли в 11 раз. Отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в 

5 февраля 2018, 09:40
ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.

За нарушения предлагается увеличить 
26 января 2018, 12:03
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков

В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков

Крепость производимых в РФ слабоалкогольных напитков может уменьшиться в после утверждения нового ГОСТа, сообщают «Известия». Как отмечается, при введении Росстандартом новых ограничений производителям придется снизить максимальный градус этой категории продукции (массовая доля спирта) с 9 до 7. Это касается таких 

27 сентября 2017, 10:15
12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
В Тольятти обнаружены пять точек, где изготавливали, а затем продавали нелегальный алкоголь. В ходе спецоперации сотрудники федеральной службы безопасности 

22 сентября 2017, 02:28
Действие старых акцизных марок на алкоголь продлили на год

Действие старых акцизных марок на алкоголь продлили на год

Продажи импортного алкоголя не остановятся. Глава Российского правительства подписал постановление, продлевающее действие акцизных марок старого образца до 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 29 августа, которое опубликовано на портале правовой информации.
Напомним, что сроки введения 

30 августа 2016, 03:28
Чиновники снимают запреты на продажу алкоголя в Самарской области

Чиновники снимают запреты на продажу алкоголя в Самарской области

Регулировать рынок алкогольной продукции в Самарской области будут в зависимости от крепости спиртного. Запреты на продажу крепких напитков сохранятся, а для слабоалкогольных уже разработаны послабления. Эта тема в текущую среду оказалась в центре внимания на заседании областного правительства.
В Самаре 
25 ноября 2015, 04:25
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