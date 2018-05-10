В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры В конце мая в Саратовской области планируется презентовать джип-туры для отдыхающих. Туристов будут возить УАЗах и «Соболь 4х4», стоимость подобных путешествий составит от 2500 до 4700 рублей. Кроме того, в летний сезон в регионе будет работать множество турбаз и санаториев. …