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В Саратовской области для отдыхающих организуют джип-туры
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10 мая 2018, 08:25
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Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто
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7 мая 2018, 09:31
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Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%
Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние …
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18 апреля 2018, 05:44
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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
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1 марта 2018, 07:48
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В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»
20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.
Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества …
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21 февраля 2018, 09:54
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Россияне скупают лопаты для уборки снега
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5 февраля 2018, 09:40
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ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.
За нарушения предлагается увеличить …
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26 января 2018, 12:03
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В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Крепость производимых в РФ слабоалкогольных напитков может уменьшиться в после утверждения нового ГОСТа, сообщают «Известия». Как отмечается, при введении Росстандартом новых ограничений производителям придется снизить максимальный градус этой категории продукции (массовая доля спирта) с 9 до 7. Это касается таких …
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27 сентября 2017, 10:15
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12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции
Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
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22 сентября 2017, 02:28
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Действие старых акцизных марок на алкоголь продлили на год
Продажи импортного алкоголя не остановятся. Глава Российского правительства подписал постановление, продлевающее действие акцизных марок старого образца до 1 сентября 2017 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 29 августа, которое опубликовано на портале правовой информации.
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30 августа 2016, 03:28
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Чиновники снимают запреты на продажу алкоголя в Самарской области
Регулировать рынок алкогольной продукции в Самарской области будут в зависимости от крепости спиртного. Запреты на продажу крепких напитков сохранятся, а для слабоалкогольных уже разработаны послабления. Эта тема в текущую среду оказалась в центре внимания на заседании областного правительства.
В Самаре …
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25 ноября 2015, 04:25