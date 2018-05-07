До начала Чемпионата мира по футболу в России осталось чуть больше 150 дней. Между тем проблемы с Московским шоссе и благоустройством прилегающих к нему проездов до сих пор до конца не решены. Бизнесмены Алма-Атинки предлагают свой вариант выхода из сложившейся …