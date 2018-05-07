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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
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26 апреля 2018, 03:25
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АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу
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25 апреля 2018, 09:02
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В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»
В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" …
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25 апреля 2018, 08:01
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Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» …
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24 апреля 2018, 05:57
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Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%
Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние …
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18 апреля 2018, 05:44
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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
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1 марта 2018, 07:48
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В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»
20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.
Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества …
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21 февраля 2018, 09:54
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Россияне скупают лопаты для уборки снега
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5 февраля 2018, 09:40
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ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.
За нарушения предлагается увеличить …
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26 января 2018, 12:03
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В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет
В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.
Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая …
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26 января 2018, 10:51
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Кафе и автосервисы на улице Алма-Атинской могут закрыть щитами
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11 января 2018, 06:41
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В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество
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11 декабря 2017, 08:09