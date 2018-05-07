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Материалы по теме:

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

Российские универсалы Lada Vesta начали продавать в Европе. Уже до конца апреля АвтоВАЗ поставит автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию, говорится в пресс-релизе тольяттинского завода. Эти модели уже реализуются в Венгрии, Австрии и Германии. 

25 апреля 2018, 09:02
В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" 
25 апреля 2018, 08:01
Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» 
24 апреля 2018, 05:57
Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Продажи «АвтоВАЗа» в Евросоюзе в марте снизились на 9%

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало продажи российских автомобилей LADA в странах Евросоюза. По итогам марта они сократились на 9%. В абсолютном цифровом выражении дилерам было реализовано 423 машины. Отрицательный результат по итогам месяца был продемонстрирован впервые за продолжительное время. Последние 
18 апреля 2018, 05:44
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.

Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества 

21 февраля 2018, 09:54
Россияне скупают лопаты для уборки снега

Россияне скупают лопаты для уборки снега

Снегопады, обрушившиеся на Россию в последние дни, спровоцировали всплеск спроса на главный инструмент для ручной уборки последствий стихии — лопаты. По данным специалистов «Яндекс.Маркет», их продажи в некоторых регионах выросли в 11 раз. Отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в 

5 февраля 2018, 09:40
ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.

За нарушения предлагается увеличить 
26 января 2018, 12:03
В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.

Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая 
26 января 2018, 10:51
Кафе и автосервисы на улице Алма-Атинской могут закрыть щитами

Кафе и автосервисы на улице Алма-Атинской могут закрыть щитами

До начала Чемпионата мира по футболу в России осталось чуть больше 150 дней. Между тем проблемы с Московским шоссе и благоустройством прилегающих к нему проездов до сих пор до конца не решены. Бизнесмены Алма-Атинки предлагают свой вариант выхода из сложившейся 

11 января 2018, 06:41
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

Новый удар по самарскому бизнесу. Налог на движимое имущество будет возрожден в 2018 году. Такие поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Напомним, в конце 2012-го ставки обнулили, но касалось это 

11 декабря 2017, 08:09
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