Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.



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Названа причина эвакуации из …