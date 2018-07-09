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Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре
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9 июля 2018, 10:50
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Названа причина эвакуации из офисных центров Самары
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22 июня 2018, 09:35
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Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре
В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.
Подробности:
Названа причина эвакуации из …
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21 июня 2018, 05:53
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В гостинице «Волга» проводится эвакуация
В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности …
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21 июня 2018, 03:57
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44
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В Подстепках 11 человек тушили дачный дом
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22 января 2018, 01:51
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Козлу Тимуру спасатели подарили мешок моркови, есть фото
Накануне Новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю провели противопожарный инструктаж в местном «Сафари-парке».
Это учреждение приобрело мировую известность и стало популярным для посещения благодаря истории необыкновенной дружбы тигра Амура и …
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31 декабря 2015, 01:55
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В Самаре на ул. Ташкентской сгорели два автомобиля
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17 ноября 2014, 12:40