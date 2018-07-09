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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Пожар тушили на рынке

Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре

В воскресенье вечером, 8 июля, произошел пожар на рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары. По фотоснимкам очевидцев происшествия видно, что из одного из павильонов под зеленой крышей шел густой черный дым.
 
"Там огонь прорывался сквозь зеленую крышу, все бегали,тушили. Живу 
9 июля 2018, 10:50
Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

В Самаре официально названа причина эвакуации из ряда городских объектов с массовым пребыванием людей в четверг, 21 июня. По данным полицейских, поступили сообщения о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Постояльцев в самарских отелях в 
22 июня 2018, 09:35
Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

Очевидцы сообщили об эвакуациях из центров «Скала» и «Башня» в Самаре

В Самаре в социальных сетях появились сообщения об эвакуации из офисных центров «Скала» и «Башня». Очевидцы опубликовали фотографии. Отметим, ранее сообщалось об эвакуации из гостиницы «Волга». Официальных комментариев от правоохранительных структур пока нет.

Подробности:

Названа причина эвакуации из 
21 июня 2018, 05:53
В гостинице «Волга» проводится эвакуация

В гостинице «Волга» проводится эвакуация

В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности 
21 июня 2018, 03:57
Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал 
19 июня 2018, 12:44
В Подстепках 11 человек тушили дачный дом

В Подстепках 11 человек тушили дачный дом


В воскресенье вечером, 21 января, в селе Подстепки в Самарской области произошел пожар.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Приморский» загорелся дачный дом на площади в 40 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 21:45, и 
22 января 2018, 01:51
Козлу Тимуру спасатели подарили мешок моркови, есть фото

Козлу Тимуру спасатели подарили мешок моркови, есть фото

Накануне Новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю провели противопожарный инструктаж в местном «Сафари-парке».
 
Это учреждение приобрело мировую известность и стало популярным для посещения благодаря истории необыкновенной дружбы тигра Амура и 
31 декабря 2015, 01:55
В Самаре на ул. Ташкентской сгорели два автомобиля

В Самаре на ул. Ташкентской сгорели два автомобиля

Сегодня, 17 ноября, в 3:50 на ул. Ташкентской произошел пожар. Загорелись два автомобиля. На ликвидацию пожара прибыли 9 огнеборцев и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Ликвидировать возгорание удалось к 4:03.
Причины ЧП предстоит выяснить силовикам.
 
 

17 ноября 2014, 12:40
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