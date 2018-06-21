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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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В гостинице «Волга» проводится эвакуация
В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности …
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21 июня 2018, 03:57
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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07