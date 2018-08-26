Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных. … - Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки,