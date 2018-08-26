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Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
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23 августа 2018, 10:50
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Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре
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23 августа 2018, 10:29
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Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных
В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц …
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23 августа 2018, 09:21
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13