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Материалы по теме:

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

В среду, 22 августа, около здания Арбитражного суда Самарской области возник пожар. Загорелось что-то внутри припаркованного автомобиля. Во время обхода задымление машины заметил судебный пристав Николай Мартынов, который в этот день работал в суде. В салоне легковушки сидела собака. Приставу 
23 августа 2018, 10:29
Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц 
23 августа 2018, 09:21
Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
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