Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.
В связи с ненастьем могут произойти обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Самарцам рекомендуют по возможности не покидать зданий, не оставлять без присмотра маленьких детей. Если ливень застал вас на улице, лучше немедленно найти надежное укрытие поблизости.
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