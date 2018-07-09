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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье, 8 июля, в Самаре выпало рекордное количество осадков. Над городом прошли ливень и гроза, которые принесли 23,3 мм влаги. Прежний рекорд был зафиксирован 42 года назад, в 1976 году. Вчерашние показатели превысили его на 5,9 мм. По
9 июля 2018, 09:49
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца 
5 июля 2018, 03:08
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи 

5 июля 2018, 09:08
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
3 июля 2018, 03:33
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий – гроза и сильный ветер. Предупреждение разослало ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности, при усилении ветра и грозе не подходить к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и 

2 июля 2018, 03:24
МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

29 июня 2018, 03:06
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер и дождь. МЧС распространило штормовое предупреждение. «По данным Приволжского УГМС с 19 часов 11 мая до семи часов утра 12 мая местами по Самарской области прогнозируется дождь, порывы ветра 15–18 метров 
11 мая 2018, 05:19
В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
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