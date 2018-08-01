Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило заключение о готовности к учебному году.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
|
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
|
1 августа 2018, 10:42
|
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов
|
30 июля 2018, 11:09
|
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд …
|
27 июля 2018, 02:31
|
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона
|
25 июля 2018, 05:47
|
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова
В среду, 25 июля, в Самаре был задержан начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
25 июля 2018, 03:56
|
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной …
|
25 июля 2018, 02:32
|
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
|
20 июля 2018, 04:27
|
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области
В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.
Напомним, что в период действия высшего класса …
|
16 июля 2018, 04:31
|
Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области
В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей …
|
13 июля 2018, 03:49
|
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе
В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 …
|
12 июля 2018, 11:33
|
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области
|
11 июля 2018, 11:44
|
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений …
|
22 июня 2018, 02:43