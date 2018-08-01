Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона В Самарской области суд рассмотрел дело заключенного колонии из Тольятти. По версии следствия, гражданин Казахстана, уже находящийся в местах не столь отдаленных, пошел на еще одно преступление - он предложил взятку сотруднику колонии. Мужчина хотел за 500 тысяч рублей получить …