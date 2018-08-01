11
31
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 17 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд 
27 июля 2018, 02:31
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

В Самарской области суд рассмотрел дело заключенного колонии из Тольятти. По версии следствия, гражданин Казахстана, уже находящийся в местах не столь отдаленных, пошел на еще одно преступление - он предложил взятку сотруднику колонии. Мужчина хотел за 500 тысяч рублей получить 
25 июля 2018, 05:47
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. 
20 июля 2018, 04:27
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.

Напомним, что в период действия высшего класса 

16 июля 2018, 04:31
Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей 

13 июля 2018, 03:49
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.

По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 

12 июля 2018, 11:33
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений 
22 июня 2018, 02:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх