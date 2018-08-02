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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.

Напомним, что сам 
2 августа 2018, 05:37
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина 
2 августа 2018, 04:27
Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на месте событий.

Следствие просит поместить Архипова под стражу на 
2 августа 2018, 03:32
В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти сотрудники спецслужб задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке дать солидную взятку. Один из них работает рекламным агентом, а второй — директором местной ООО. Эти люди узнали, что в офисе одной из коммерческих тольяттинских фирм проводились оперативные 
2 августа 2018, 01:03
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд 
27 июля 2018, 02:31
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона

В Самарской области суд рассмотрел дело заключенного колонии из Тольятти. По версии следствия, гражданин Казахстана, уже находящийся в местах не столь отдаленных, пошел на еще одно преступление - он предложил взятку сотруднику колонии. Мужчина хотел за 500 тысяч рублей получить 
25 июля 2018, 05:47
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