|
Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
|
2 августа 2018, 05:37
|
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
|
2 августа 2018, 04:27
|
Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова
|
2 августа 2018, 03:32
|
В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому
|
2 августа 2018, 01:03
|
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
|
1 августа 2018, 10:32
|
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд …
|
27 июля 2018, 02:31
|
Заключенный из Тольятти пытался получить одиночную камеру за взятку в полмиллиона
|
25 июля 2018, 05:47