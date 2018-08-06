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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. 
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Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN

Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN

В воскресенье днем, 5 августа, под Сызранью произошло крупное ДТП. На трассе столкнулись иномарка Mazda и фура MAN. Легковушка с алтайскими номерами ехала в сторону Саратова по обводной дороге. Около озер у легковушки лопнуло колесо, машину занесло, она влетела в 
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.

Напомним, что сам 
2 августа 2018, 05:37
В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении сотрудника ФКУ ИК-10 регионального УФСИН. По версии следствия, 26 июля на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка начальник отдела по воспитательный работе с осужденными колонии № 10 
2 августа 2018, 05:07
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина 
2 августа 2018, 04:27
Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

В ночь с 1 на 2 августа в историческом центре областной столицы произошла авария. На пересечении улиц Венцека и Галактионовской водитель иномарки «Киа» не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный столб. Световая опора покосилась и повредила пешеходные ограждения, 
2 августа 2018, 11:24
Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.

Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация 

2 августа 2018, 09:53
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в 

17 апреля 2018, 08:55
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