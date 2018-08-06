Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.
В преступлении потерпевший заподозрил своего знакомого. Полицейские, которые взялись за расследование инцидента, подтвердили правильность догадки.
Как выяснилось далее, 37-летний мужчина угнал легковушку и сдал ее на металлолом за 10 тысяч рублей. Часть денег он успел потратить.
Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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