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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из

В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"

Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, 
13 марта 2019, 08:11
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают 
13 марта 2019, 07:57
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка

Во вторник утром, 12 марта, во время снегопада иномарка Hyundai Solaris сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Автограде. После столкновения пострадавшая выжила, но ей потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе 
13 марта 2019, 08:45
Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка

В Новокуйбышевске полицейские выясняют детали массовой аварии. Около пяти часов вечера 11 марта 39-летняя автоледи выезжала на иномарке «Форд Фьюжн» с прилегающей территории на улице Промышленности. Женщина не уступила дорогу другой машине и врезалась в «Ладу Весту», которая ехала со 
12 марта 2019, 09:09
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

Рано утром во вторник, 12 марта, в Самаре произошла авария на пересечении проспекта Металлургов и улицы Металлистов. Как рассказали в соцсетях очевидцы, под колеса автомобиля Lada Priora попали два пешехода. По предварительным данным, они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. 
12 марта 2019, 09:39
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя. 
11 марта 2019, 04:21
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В понедельник вечером, 4 марта, в Промышленном районе областной столицы в ДТП попали два автобуса. По данным регионального ГУ МЧС, оно случилось на 5-ой линии 9 Просеки. На место выехали 4 сотрудника ведомства. Когда они прибыли по указанному адресу, то 
5 марта 2019, 08:29
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