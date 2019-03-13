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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"
Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, …
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13 марта 2019, 08:11
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В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
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13 марта 2019, 07:57
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
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13 марта 2019, 11:30
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В Тольятти под колеса Hyundai Solaris попала 16-летняя девушка
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13 марта 2019, 08:45
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Массовое ДТП в Новокуйбышевске: пострадала пассажирка
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12 марта 2019, 09:09
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»
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12 марта 2019, 09:39
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Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице
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11 марта 2019, 04:21
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Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
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7 марта 2019, 04:17
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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
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7 марта 2019, 02:22
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В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем
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5 марта 2019, 08:29
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