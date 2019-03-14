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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегами из Оренбургской области задержали фуру с пятью тоннами мороженой икры мойвы и сельди. Товар был произведен в Норвегии, его пытались провезти в Россию с территории Казахстана. Напомним, что Норвегия входит в состав Евросоюза, 
15 марта 2019, 09:17
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

В среду, 13 марта, на трассе в Пестравском районе Самарской области произошла смертельная авария. В 20:30 56-летний водитель ехал на грузовике Volvo с полуприцепом-самосвалом по автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в направлении Саратова. По пути шофер сбил 
14 марта 2019, 03:07
В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта"  упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика 
13 февраля 2019, 10:47
Молекулярное шоу, конкурс граффити, аттракционы: в Самаре отметят день Крутых Ключей

Молекулярное шоу, конкурс граффити, аттракционы: в Самаре отметят день Крутых Ключей

В субботу, 1 сентября, в Крутых Ключах в Самаре отметят день микрорайона. Праздник пройдет на нескольких площадках. Около фонтана на бульваре Финютина запланированы мастер-классы для детей, конкурс граффити на асфальте. На спортивных площадках - церемония награждения победителей любительского чемпионата по 
27 августа 2018, 12:49
Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не 
19 июля 2018, 09:57
Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.

В течение месяца должен быть разработан устав 

13 июня 2018, 02:56
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