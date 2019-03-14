|
Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
|
15 марта 2019, 10:29
|
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
|
15 марта 2019, 10:07
|
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
|
15 марта 2019, 09:17
|
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
|
15 марта 2019, 08:48
|
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
|
15 марта 2019, 08:25
|
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
|
14 марта 2019, 03:07
|
В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
|
14 марта 2019, 01:29
|
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
|
14 марта 2019, 09:23
|
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
|
13 марта 2019, 05:06
|
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
|
13 марта 2019, 11:30
|
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
|
12 марта 2019, 10:54
|
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана
В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта" упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика …
|
13 февраля 2019, 10:47
|
Молекулярное шоу, конкурс граффити, аттракционы: в Самаре отметят день Крутых Ключей
В субботу, 1 сентября, в Крутых Ключах в Самаре отметят день микрорайона. Праздник пройдет на нескольких площадках. Около фонтана на бульваре Финютина запланированы мастер-классы для детей, конкурс граффити на асфальте. На спортивных площадках - церемония награждения победителей любительского чемпионата по …
|
27 августа 2018, 12:49
|
Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре
В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не …
|
19 июля 2018, 09:57
|
Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»
В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.
В течение месяца должен быть разработан устав …
|
13 июня 2018, 02:56
Мы Вам перезвоним!