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Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
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20 марта 2019, 05:16
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За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный
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20 марта 2019, 03:59
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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от …
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17 марта 2019, 10:01
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
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15 марта 2019, 10:07
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели
В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду …
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20 февраля 2019, 08:55
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Сильные дожди затопили центр Рима
Сильные дожди, обрушившиеся на Рим в воскресенье, привели к частичному затоплению центра города. Ливень сопровождался градом. Чтобы спастись от воды, многие жители итальянской столицы были вынуждены забираться на крыши автомобилей. Помимо этого, потоки затопили и станции метро. Из-за этого подземку …
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22 октября 2018, 10:31
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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег
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4 января 2018, 07:06
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В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром
Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.
«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже …
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28 декабря 2017, 09:45
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В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом
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4 декабря 2017, 11:43
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В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге
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13 октября 2017, 12:19
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В Самаре из-за тумана произошла задержка авиарейсов
В четверг, 12 октября, произошла задержка авиарейсов, которые должны были прилететь в Самару. Четыре из Москвы, один из Оренбурга. Причина задержки прибытия – погодные условия, Самару накрыло туманом. График прилета сместился примерно на час.
По данным метеорологов, завтра днем ожидается переменная …
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12 октября 2017, 10:47
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Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом
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1 февраля 2017, 12:20
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Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется
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16 октября 2016, 06:36
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