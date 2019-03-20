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Материалы по теме:

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по 
20 марта 2019, 05:16
За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 63-м регионе постепенно шла на спад, но за последнюю неделю по региону  немного выросла.  В Самаре же тенденция обратная. За прошлую неделю, с 11 по 17 марта, в регионе заразились этими заболеваниями 9,4 тысячи человек, 
20 марта 2019, 03:59
Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка, и 
20 марта 2019, 03:02
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от 
17 марта 2019, 10:01
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели

Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели

В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду 
20 февраля 2019, 08:55
Сильные дожди затопили центр Рима

Сильные дожди затопили центр Рима

Сильные дожди, обрушившиеся на Рим в воскресенье, привели к частичному затоплению центра города. Ливень сопровождался градом. Чтобы спастись от воды, многие жители итальянской столицы были вынуждены забираться на крыши автомобилей. Помимо этого, потоки затопили и станции метро. Из-за этого подземку 
22 октября 2018, 10:31
В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В ночь с четверга на пятницу, с 4 на 5 января, в Самаре столбик термометра опустится от -10 до -15 градусов. Местами может похолодать до -18 градусов. Возможно образование слабого тумана и изморози, передает Приволжское УГМС. Днем, 5 января, воздух 
4 января 2018, 07:06
В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.

«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже 

28 декабря 2017, 09:45
В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого 
4 декабря 2017, 11:43
В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

В Самаре речные пассажирские суда вновь вышли на маршруты. Решение о запуске движения приняли в связи с улучшением погодных условий. Навигация была закрыта 12 октября из-за сильного тумана. Местами видимость составляла всего несколько десятков метров. В результате на Волгу из 

13 октября 2017, 12:19
В Самаре из-за тумана произошла задержка авиарейсов

В Самаре из-за тумана произошла задержка авиарейсов

В четверг, 12 октября, произошла задержка авиарейсов, которые должны были прилететь в Самару. Четыре из Москвы, один из Оренбурга. Причина задержки прибытия – погодные условия, Самару накрыло туманом.  График прилета сместился примерно на час.

По данным метеорологов, завтра днем ожидается переменная 

12 октября 2017, 10:47
Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Жители Тольятти и Новокуйбышевска сообщают в социальных сетях о густом смоге или тумане. Очевидцы опубликовали фотографии.

«С раннего утра в городе в районе Строителей ужасный смог, летит дым, вонь, как будто горит резина, того, что через дорогу, периодически вообще 
1 февраля 2017, 12:20
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
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