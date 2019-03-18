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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом 
18 марта 2019, 04:50
21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На 
18 марта 2019, 04:34
В Самаре водитель автобуса №47 протащил три метра девушку по дороге

В Самаре водитель автобуса №47 протащил три метра девушку по дороге

Жительница Самары пострадала во время поездки в автобусе №47.

Невнимательный автомобилист, не дождавшись, пока пассажирка выйдет из автобуса, закрыл двери, защемив при этом ее руку, и тронулся с остановки. В результате женщину поволокло за транспортом. Только сильнейший крик перепуганной 
17 марта 2019, 05:42
«Там просто мясо!» Два человека погибли в ДТП на «Южке»

«Там просто мясо!» Два человека погибли в ДТП на «Южке»

Сегодня, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. В районе Южного моста после кольца Солнечное автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на «встречку», где его протаранил вахтовый ПАЗ.
 
От удара вазовскую легковушку смяло «в лепешку»: от капота и 
17 марта 2019, 03:08
На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

В субботу днем, 16 марта, в областной столице случилась массовая авария на пересечении проспекта Юных Пионеров и Краснодонской. По словам очевидца происшествия, «ВАЗ 2107» ехал по Юных Пионеров в сторону Воронежской - по главной дороге. Иномарка «Шевроле» направлялась по Краснодонской 
17 марта 2019, 08:39
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
Лютые морозы убили 12 человек в США

Лютые морозы убили 12 человек в США

Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.

Как 

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Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб

Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб

Полицейские проверяют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла в окрестностях Самары. ДТП случилось 26 декабря в 16:00 на 13 километре обводной дороги губернской столицы. 39-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Kalina со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то 
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В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
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