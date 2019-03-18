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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом …
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18 марта 2019, 04:50
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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге
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18 марта 2019, 04:34
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В Самаре водитель автобуса №47 протащил три метра девушку по дороге
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17 марта 2019, 05:42
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«Там просто мясо!» Два человека погибли в ДТП на «Южке»
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17 марта 2019, 03:08
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На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто
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17 марта 2019, 08:39
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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Лютые морозы убили 12 человек в США
Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.
Как …
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1 февраля 2019, 03:48
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Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб
Полицейские проверяют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла в окрестностях Самары. ДТП случилось 26 декабря в 16:00 на 13 километре обводной дороги губернской столицы. 39-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Kalina со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то …
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27 декабря 2018, 10:31
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В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин
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3 октября 2018, 03:31
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