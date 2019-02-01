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В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В 
24 января 2019, 09:49
В США замерз Ниагарский водопад

В США замерз Ниагарский водопад

Сильные зимние холода пришли не только в Россию, но и в США. Суровые морозы привели к частичному замерзанию знаменитого Ниагарского водопада. Во вторник, 22 января, температура воздуха там опустилась до -20 градусов по Цельсию. Непогода сохранится до конца недели, сообщает 
23 января 2019, 03:57
Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов

Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом 
22 января 2019, 10:34
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб

Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб

Полицейские проверяют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла в окрестностях Самары. ДТП случилось 26 декабря в 16:00 на 13 километре обводной дороги губернской столицы. 39-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Kalina со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то 
27 декабря 2018, 10:31
Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на  The New York 
19 декабря 2018, 03:23
В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе  «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он 

3 октября 2018, 02:42
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
В США воры спрятались от погони в полицейском участке

В США воры спрятались от погони в полицейском участке

Необычный случай произошел на днях в городе Пеории в США. 28-летний Марван Эль-Ибади и 29-летняя Сельма Хурие решили украсть вещи из магазина. Работник торговой точки заметил подозрительную пару, и вызвал полицию. Воры бросились бежать. Они неслись, не разбирая пути. В 
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В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

Не так давно в США сорвалась смертная казнь.  Дойл ли Хэмм был осужден за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема еще в 1987 году. Его приговорили к введению яда через инъекцию.

Когда  Дойла ли Хэмма привели на исполнение, медики попросту 
26 февраля 2018, 06:49
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