Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.
Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», в городе Чикаго похолодало до -30 градусов по Цельсию. Его жителя шутят, что оказались в центре Сибири. Особое внимание к себе приковывает озеро Мичиган, от поверхности которого поднимается пар.
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В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30
Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В …
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В США замерз Ниагарский водопад
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Морозы и сильный ветер: в Самарской области похолодает до - 32 градусов
Совсем скоро самарцам придется достать свои самые теплые вещи: уже в четверг синоптики обещают понижение температуры в регионе до - 32 градусов. По прогнозам сотрудников Приволжского УГМС, сегодня, 22 января, пройдет холодный фронт, который местами будет сопровождаться сильным снегом …
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22 января 2019, 10:34
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Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб
Полицейские проверяют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла в окрестностях Самары. ДТП случилось 26 декабря в 16:00 на 13 километре обводной дороги губернской столицы. 39-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Kalina со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то …
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27 декабря 2018, 10:31
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Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США
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3 октября 2018, 03:31
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