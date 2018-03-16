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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
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15 марта 2018, 09:00
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска
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11 марта 2018, 10:50
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В США воры спрятались от погони в полицейском участке
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3 марта 2018, 09:22
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В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену
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26 февраля 2018, 06:49
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
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19 января 2018, 05:25
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«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.
Сообщается, что отменены рейсы …
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17 января 2018, 08:00
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Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов
Российский Минтранс не сомневается в надежности сокращенной чартерной программы новогодних международных рейсов отечественных компаний. Об этом сказал накануне глава ведомства Максим Соколов.
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22 декабря 2017, 09:33
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В России приняли закон о черных списках авиапассажиров
Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
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17 ноября 2017, 03:15
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В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний
Глава кабмина дал поручение Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» разработать специальную систему для вывоза пассажиров при остановке работы той или иной авиакомпании. Об этом информирует правительственный портал.
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16 ноября 2017, 11:06