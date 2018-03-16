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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

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В США воры спрятались от погони в полицейском участке

Необычный случай произошел на днях в городе Пеории в США. 28-летний Марван Эль-Ибади и 29-летняя Сельма Хурие решили украсть вещи из магазина. Работник торговой точки заметил подозрительную пару, и вызвал полицию. Воры бросились бежать. Они неслись, не разбирая пути. В 
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В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

Не так давно в США сорвалась смертная казнь.  Дойл ли Хэмм был осужден за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема еще в 1987 году. Его приговорили к введению яда через инъекцию.

Когда  Дойла ли Хэмма привели на исполнение, медики попросту 
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Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
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В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского. Такое название этот редкий вид получил в честь известного русского путешественника, который первым описал его в пустынных степях Китая и Монголии, возвращаясь из второй экспедиции по Центральной Азии. Это лошадки с характерной вертикально стоящей гривой 

21 февраля 2018, 07:02
В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде 
19 января 2018, 05:25
«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.

Сообщается, что отменены рейсы 
17 января 2018, 08:00
Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов

Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов

Российский Минтранс не сомневается в надежности сокращенной чартерной программы новогодних международных рейсов отечественных компаний. Об этом сказал накануне глава ведомства Максим Соколов.
По его словам, в Минтрансе уверены, что эти программы будут выполняться в плановом режиме. Для этого специалисты ведомства 

22 декабря 2017, 09:33
В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
Такая мера будет в силе на протяжении года. Она не относится к эпизодам, когда представитель данной категории 

17 ноября 2017, 03:15
В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

Глава кабмина дал поручение Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» разработать специальную систему для вывоза пассажиров при остановке работы той или иной авиакомпании. Об этом информирует правительственный портал.
В частности, речь идет о создании компенсационного фонда, который появится в соответствии с положениями 

16 ноября 2017, 11:06
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