В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену Не так давно в США сорвалась смертная казнь. Дойл ли Хэмм был осужден за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема еще в 1987 году. Его приговорили к введению яда через инъекцию.



Когда Дойла ли Хэмма привели на исполнение, медики попросту …