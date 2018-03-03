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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти
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7 марта 2018, 10:49
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе
60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была …
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6 марта 2018, 12:39
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В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену
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26 февраля 2018, 06:49
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
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19 января 2018, 05:25
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Состоялся первый в истории полет конвертоплана будущего
Изобретатели из Соединенных Штатов отчитались о первых летных испытаниях конвертоплана S-280 Valor. В процессе тестирования перспективный летательный аппарат пилоты подняли в воздух, и он провисел там несколько секунд. Этот эксперимент продемонстрировал возможность осуществления вертикального взлета для новейшей разработки. Далее следует …
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19 декабря 2017, 02:07