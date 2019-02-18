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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
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17 февраля 2019, 04:25
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
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17 февраля 2019, 10:09
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя
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14 февраля 2019, 05:18
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков
На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.
Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции …
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14 февраля 2019, 11:50
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Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома
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14 февраля 2019, 10:03
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Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре
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13 февраля 2019, 02:59
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В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад
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13 февраля 2019, 12:55
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В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода
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13 февраля 2019, 11:48
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