В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода … Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была