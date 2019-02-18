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Материалы по теме:

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара 

17 февраля 2019, 04:25
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень 

17 февраля 2019, 02:29
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

Странный инцидент засняли случайные свидетели в Сызрани. По словам очевидцев, 8 февраля около дома № 6 по улице Астраханской остановилась белая «Лада Гранта». Дело было ночью, в 23:50, но на записи хорошо видно, что неизвестный мужчина вытащил обездвиженное тело человека 
17 февраля 2019, 10:09
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В среду вечером, 13 февраля, в Самаре под колеса легковушки попал пешеход. Примерно в 21:30 60-летний водитель «Лада Приора» ехал по по улице Алма-Атинской в направлении Черемшанской. По пути он сбил 35-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пешеход 
14 февраля 2019, 05:18
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

7 февраля в районе Жигулевской ГЭС за помощью к заместителю начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти Андрею Капунову обратился местный житель. Он рассказал, что везет в роддом свою дочь. Женщину нужно было доставить в больницу как можно 

14 февраля 2019, 10:03
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
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