2
56
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4

Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше 
18 февраля 2019, 11:56
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Конец минувшей недели был похож на сводку фронтовых новостей. На улице потеплело, и  ледяные  глыбы начали массово скатываться с неочищенных от снега крыш. В  Новокуйбышевске под тяжестью снежной массы пропалилась крыша многоэтажного жилого дома. Там обошлось без жертв.  В Самаре 
18 февраля 2019, 11:28
Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.

«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. 

18 февраля 2019, 10:50
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара 

17 февраля 2019, 04:25
«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
17 февраля 2019, 02:57
В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца

В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца

Поздно вечером в субботу, 16 февраля, в 23:05 Тольятти случилось ЧП - под тяжестью снега обвалился козырек парадного крыльца дома №28 по улице Коммунистической. Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты 
17 февраля 2019, 11:11
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

Странный инцидент засняли случайные свидетели в Сызрани. По словам очевидцев, 8 февраля около дома № 6 по улице Астраханской остановилась белая «Лада Гранта». Дело было ночью, в 23:50, но на записи хорошо видно, что неизвестный мужчина вытащил обездвиженное тело человека 
17 февраля 2019, 10:09
В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших 
17 февраля 2019, 08:25
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем

Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем

Трагедия произошла на дороге из Сызрани в сторону Октябрьска вечером 8 февраля, передает КТВ ЛУЧ. В 2-х километрах, не доезжая до автодороги, несчастье случилось с водителем пескотряса – спецмашины, которая посыпает проезжую часть песком. 48-летний мужчина обнаружен мертвым за 
10 февраля 2019, 03:58
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
По предварительным сведениям, сразу после случившегося два человека оставались на уцелевшем участке 

25 апреля 2017, 02:13
В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей

В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей

Вчера, 19 апреля, около 11-30 с бесхозного склада на улице Советской станции Клявлино был госпитализирован 44-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы, передает портал progorodsamara.ru
 
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений объекта 
20 апреля 2016, 10:59
В Омской области под рухнувшей крышей погибла 65-летняя пенсионерка

В Омской области под рухнувшей крышей погибла 65-летняя пенсионерка

Сегодня, 16 марта, в городе Таре (Омская область) произошло ЧП. Около четырех часов утра там обрушилась крыша частного дома. Погибла 65-летняя женщина.

По информации следователей, пенсионерка снимала помещение в двухквартирном доме. Женщина находилась на кухне, когда на неё обрушились 
16 марта 2016, 10:47
Самарские полицейские ищут участников массовой драки

Самарские полицейские ищут участников массовой драки

В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
Утром в воскресенье, 21 июля, правоохранителям поступило сообщение  о том, что в поселке Малая Царевщина неизвестные избили отдыхающих. На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних 

23 июля 2013, 09:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх