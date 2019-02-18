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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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Температуры в Самаре бьют рекорды: в выходные было +4
Погода в Самаре ставит новые рекорды: в субботу, 16 февраля, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Самаре воздух прогрелся до +4 градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше …
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18 февраля 2019, 11:56
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Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП
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18 февраля 2019, 11:28
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Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала
Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.
«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. …
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18 февраля 2019, 10:50
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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
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17 февраля 2019, 04:25
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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
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17 февраля 2019, 02:57
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В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца
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17 февраля 2019, 11:11
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В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
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17 февраля 2019, 10:09
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В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших …
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17 февраля 2019, 08:25
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
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15 февраля 2019, 10:42
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Под Октябрьском водитель пескотряса скончался за рулем
Трагедия произошла на дороге из Сызрани в сторону Октябрьска вечером 8 февраля, передает КТВ ЛУЧ. В 2-х километрах, не доезжая до автодороги, несчастье случилось с водителем пескотряса – спецмашины, которая посыпает проезжую часть песком. 48-летний мужчина обнаружен мертвым за …
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10 февраля 2019, 03:58
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На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
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4 января 2018, 08:13
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Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр
В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
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25 апреля 2017, 02:13
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В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей
Вчера, 19 апреля, около 11-30 с бесхозного склада на улице Советской станции Клявлино был госпитализирован 44-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы, передает портал progorodsamara.ru
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений объекта …
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20 апреля 2016, 10:59
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В Омской области под рухнувшей крышей погибла 65-летняя пенсионерка
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16 марта 2016, 10:47
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Самарские полицейские ищут участников массовой драки
В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
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23 июля 2013, 09:43
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