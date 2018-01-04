По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт В новогоднюю ночь в Самаре сотрудникам городских аварийных служб и спасателям отдохнуть не получилось. Отдыхающие горожане напомнили о себе всего через несколько часов после боя кремлёвских курантов.



Примерно в 5:30 утра разгорелся нешуточный пожар в лифте одного из домов …