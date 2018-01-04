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По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт
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1 января 2018, 06:08
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин
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18 декабря 2017, 10:10
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Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае
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11 декабря 2017, 12:08
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой
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24 декабря 2015, 02:46
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Самарские полицейские ищут участников массовой драки
В Самарской области сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников массовой драки в Красноярском районе.
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23 июля 2013, 09:43