|
Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре
|
18 июля 2018, 11:48
|
70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
|
18 июля 2018, 04:22
|
Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа
|
18 июля 2018, 01:36
|
77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
|
18 июля 2018, 12:23
|
Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой
|
16 июля 2018, 08:40
|
В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом
|
14 июля 2018, 02:28
|
В среду вечером баня горела в Сызрани
|
12 июля 2018, 09:25
|
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани
|
12 июля 2018, 08:48