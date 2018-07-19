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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Во дворе дома № 129 по улице Куйбышева в Самаре провалился грунт: местные жители боятся гулять по территории с детьми. После ливней в глубокой яме стоит вода, асфальт вокруг нее пришел в негодность. Земля продолжает оседать и жильцы соседних домов 
18 июля 2018, 11:48
70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет 
18 июля 2018, 04:22
Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Появились фото квартиры в Самаре, где прогремел взрыв газа

Опубликованы фотографии из квартиры на улице Медицинской в Самаре, где произошел взрыв бытового газа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 17 на 18 июля, пострадала 79-летняя женщина. Старушка получила ожоги рук. Взрыв случился в четыре часа утра в двухэтажке.
18 июля 2018, 01:36
77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

Во вторник, 17 июля, в Тольятти зафиксировали ЧП. По предварительным данным, примерно в 09:25 на Итальянском пляже в зеленой зоне Центрального района Автограда к воде подошла 77-летняя женщина. Пенсионерка почти сразу же упала. Очевидцы попытались помочь ей, но женщина скончалась 
18 июля 2018, 12:23
Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.
16 июля 2018, 08:40
В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

Вчера, 13 июля, вечером в Сызрани в районе поселка Строитель случился пожар. Около 19:30 на улице Коммунистической неподалеку от магазина «Пятерочка» загорелось заброшенное здание. Местные жители заметили столб дыма из старого сарая, который стоял за супермаркетом, и позвонили в пожарную 
14 июля 2018, 02:28
В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Женщину, которая бросила маленького сына на пожаре, будут судить в Сызрани

Следственный отдел Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она оставила без помощи полуторагодовалого ребенка в горящей кухне. На нее завели уголовное дело по статье ст. 125 УК РФ.

По версии следствия, 8 января 

12 июля 2018, 08:48
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