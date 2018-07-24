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Чиновников обязали устранить дефекты на Московском шоссе и 4-й очереди набережной в Самаре
Подрядчикам, которые проводили масштабные ремонты на 4-й очереди набережной и на Московском шоссе в Самаре придется восстановить все, что пришло в негодность после сильных линей.
Напомним, что каждый раз после дождей на четвертой очереди набережной около Ладьи реки …
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24 июля 2018, 02:25
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Двое полицейских пострадали в ДТП с участием машины ДПС
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24 июля 2018, 10:39
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Владимир Гутенев обсудит с руководством вуза проблему ликвидированного филиала Самарского университета на Красной Глинке
В минувшую пятницу в рамках региональной недели первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев провел прием граждан в Самаре. Речь зашла о проблемах высшего образования.
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23 июля 2018, 05:09
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Специальная лаборатория проверяет на дефекты Фрунзенский мост в Самаре
Строители Фрунзенского моста приступили к одному из последних этапов надвижки пролетного строения — основной несущей конструкции, которая соединяет опоры сооружения. Рабочие подрядной организации «Стройтрансгаз», которая возводит Фрунзенский мост через реку Самара, начали 9-й этап надвижки пролетного строения из 11-ти. Конструкцию …
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18 июля 2018, 05:19