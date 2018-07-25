В Самарский областной суд передали дело о расстреле бизнесмена на улице Калинина В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет. Фигурантов дела обвиняли в организации убийства группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Напомним, что 9 мая прошлого года …