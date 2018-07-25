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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарский областной суд передали дело о расстреле бизнесмена на улице Калинина

В Самарский областной суд передали дело о расстреле бизнесмена на улице Калинина

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет. Фигурантов дела обвиняли в организации убийства группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Напомним, что 9 мая прошлого года 

25 июля 2018, 10:54
В блогах: ужас как работает головной аппарат Сбербанка по Самарской области!

В блогах: ужас как работает головной аппарат Сбербанка по Самарской области!

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе федерального спецпортала «Банки.ру» появилась жалоба на действия сотрудников головного аппарата Сбербанка по Самарской области.

"В договоре ипотечного кредитования есть пункт о досрочном погашении кредита, - пишет самарчанка Татьяна 
24 июля 2018, 06:47
Министр здравоохранения Вероника Скворцова проверит больницы Самары

Министр здравоохранения Вероника Скворцова проверит больницы Самары

Во вторник, 24 июля, министр здравоохранения Вероника Скворцова приехала в Самару с рабочим визитом. В программе - посещение медучреждений и участие в стратегической сессии "Сбережение народа", сообщили в департаменте информационной политики.
 
"Сегодня перед РФ стоят серьёзные задачи, обусловленные демографическим прогнозом. 
24 июля 2018, 04:48
Чиновников обязали устранить дефекты на Московском шоссе и 4-й очереди набережной в Самаре

Чиновников обязали устранить дефекты на Московском шоссе и 4-й очереди набережной в Самаре

Подрядчикам, которые проводили масштабные ремонты на 4-й очереди набережной и на Московском шоссе в Самаре придется восстановить все, что пришло в негодность после сильных линей.

Напомним, что каждый раз после дождей на четвертой очереди набережной около Ладьи реки 
24 июля 2018, 02:25
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