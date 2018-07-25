В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет. Фигурантов дела обвиняли в организации убийства группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Напомним, что 9 мая прошлого года около одного из домов на улице Калинина в Самаре злоумышленники попытались убить 46-летнего мужчину. По версии следствия, 24-летний обвиняемый выстрелил в мужчину четыре раза. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями, врачи боролись за его его жизнь полгода, но в ноябре он умер. По материалам расследования, потерпевший представлял неофициально интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля на кладбище «Рубежное» между ним и представителем ООО «Самара Спецкомбинат ритуальных услуг», произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары.
Как сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России, 50-летний фигурант дела и его 47-летний знакомый решили организовать убийство конкурента. Они привлекли к нему 34-летнего знакомого, который за 1 миллион рублей должен был подыскать исполнителей. Когда киллеры были определены, 34-летний обвиняемый подъехал вместе с ними к дому, где проживал потерпевший. Когда потенциальная жертва вышла из дома, 24-летний исполнитель выстрелил в него несколько раз из оружия, полученного от организаторов. После возбуждения уголовного дела всех подозреваемых в организации убийства задержали, они были заключены под стражу, а исполнителям удалось скрыться. Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.
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