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Видео: в Новокуйбышевске троллейбус протаранил иномарку
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25 июля 2018, 03:47
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В Самарский областной суд передали дело о расстреле бизнесмена на улице Калинина
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25 июля 2018, 10:54
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В блогах: ужас как работает головной аппарат Сбербанка по Самарской области!
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе федерального спецпортала «Банки.ру» появилась жалоба на действия сотрудников головного аппарата Сбербанка по Самарской области.
"В договоре ипотечного кредитования есть пункт о досрочном погашении кредита, - пишет самарчанка Татьяна …
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24 июля 2018, 06:47
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова проверит больницы Самары
Во вторник, 24 июля, министр здравоохранения Вероника Скворцова приехала в Самару с рабочим визитом. В программе - посещение медучреждений и участие в стратегической сессии "Сбережение народа", сообщили в департаменте информационной политики.
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24 июля 2018, 04:48