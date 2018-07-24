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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
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На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.

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Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.

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Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

В Самаре в понедельник, 2 июля, был замечен экс-губернатор Николай Меркушкин. В соцсетях появились фотографии горожан вместе с бывшим главой региона, сделанные возле стадиона «Самара Арена» и на склоне площади Славы возле мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», который 

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Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

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Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте 
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В блогах: «Почему у Володина есть «твиттер», а у Андрияновой нет?»

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В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров, заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков и зампредом президиума общественного совета проекта «Историческая память» Александр Хинштейн осмотрели Фабрику-кухню, которая сейчас находится на реконструкции. Главе региона 
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Мэрия Самары не смогла взыскать с Хинштейна 8,5 млн рублей

Ленинский районный суд отказал самарской мэрии в иске к депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Чиновники требовали от парламентария 8,5 миллионов рублей за пять лет использования помещения для общественной приёмной. Мэрия обратилась к служителям Фемиды в апреле, а 1 мая кабинет 

19 августа 2016, 03:02
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