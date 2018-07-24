Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.
«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались сверх требований ФИФА. Т.е. стадион в рынок собирались превратить изначально», - пишет Хинштейн в своем Твиттере.
Напомним, самарский стадион принял 6 матчей чемпионата мира по футболу: 4 игры группового этапа, 1\8 финала и четвертьфинал.
Сейчас власти активно обсуждают дальнейшую судьбу стадиона. Он должен стать домашней площадкой для клуба «Крылья Советов». Но денег, которые будут собираться с продажи билетов, не хватит на его содержание. Речь идет о сумме в 500 миллионов рублей в год. В течение полутора месяцев должны быть выработаны дополнительные решения.
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