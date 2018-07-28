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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель
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25 июля 2018, 08:45
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце
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23 июля 2018, 12:34
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова
Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые …
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23 июля 2018, 09:43
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В Царевщине двое мужчин погибли от отравления алкоголем
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8 мая 2017, 10:51
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В преддверии новогодних праздников медики в Самарской области ожидают увеличение случаев интоксикации
В Самарской области только в этом году зарегистрировано более 2 тысяч отравлений спиртосодержащими растворами. Пострадавшие употребляли суррогат, поддельную продукцию или не рассчитали дозу обычного алкоголя. Каждый седьмой случай привел к летальному исходу. Причем большинство из этих погибших осознанно шли на …
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21 декабря 2016, 05:50
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В Тольятти «скорая помощь» увезла в больницу 11-летнего нетрезвого мальчика
Жуткий инцидент случился на днях на улице Свердлова в Тольятти. Пьяный мужчина с малолетним сыном едва не угодили под колеса машины, после чего ребенка увезла «скорая».
Как передает «Тольятти онлайн», по улице шли мужчина и 11-летний мальчик. Оба были …
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28 августа 2016, 01:43
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"Палёный" спирт убил 86 жителей Самарской области
Всего суррогатами алкоголя отравились 669 человек. Такие данные за первый квартал 2016 года приводит региональный Роспотребнадзор.
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11 мая 2016, 02:41