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«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку
Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги …
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29 июля 2018, 03:42
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«Заболела почка и стошнило»: Сызранец поднял «кипиш» в соцсетях из-за купленного пива
Сызранец, который купил в одном из местных гипермаркетов, бутылку пива пожаловался на кратковременные проблемы со здоровьем, передает "КТВ ЛУЧ". Пост «с лучами гнева» в адрес магазина с приложенной к нему фотографией приобретенного пенистого напитка горожанин опубликовал в местном …
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28 июля 2018, 03:19
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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель
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25 июля 2018, 08:45
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм
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10 июля 2018, 11:09
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Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?
Российских рыбаков-любителей могут обязать покупать специальный патент, разрешающий заниматься данной деятельностью. Проект закона начали разрабатывать в конце 2017-го, но поддержит ли его новый состав федерального правительства, пока не известно. Изначально предполагалось, что годовое разрешение на ловлю рыбы может стоить от …
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26 мая 2018, 07:07
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25