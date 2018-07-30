«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку



Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».



ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги … Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулигановЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги