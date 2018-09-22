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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную 
19 сентября 2018, 02:01
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны 

29 июня 2018, 05:00
Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

В Сызрани в ночь на 28 июня произошла трагедия – в одном из домов в центре города найдены мертвыми три человека. Тела мужчины и двух женщин обнаружили в одной из квартир. Предположительно, они погибли от отравления газом – каким именно, 
28 июня 2018, 09:51
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