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Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью
Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную …
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19 сентября 2018, 02:01
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
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29 июня 2018, 05:00
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Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
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28 июня 2018, 09:51