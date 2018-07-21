Потоп в Тольятти: затопило дороги и автобус с рабочими КуйбышевАзота Вчера, 14 июля, вечером в Тольятти прошел сильнейший ливень. Всего за полчаса дождь полностью затопил крупнейшие дороги Автограда.



Как результат, на дорогах «поплыли автомобили», в многих из них начала набираться вода. В частности, она проникла в салон вахтового автобуса, …