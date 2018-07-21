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Потоп в Тольятти: затопило дороги и автобус с рабочими КуйбышевАзота
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15 июля 2018, 02:38
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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
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10 апреля 2018, 01:16
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10