В блогах: В Самаре арендаторы будут судиться за потоп в ТРК «Космопорт» Как уже сообщала ТЕРРА, вчера, 22 июля, Самару накрыл сильнейший ливень. Почти все улицы и дворы города оказались затоплены. Пришла беда и в магазин. Затопило один из крупнейших торговых центров города Самары – Космопорт. Вода устремилась в торговые помещения, … , вчера, 22 июля, Самару накрыл сильнейший ливень. Почти все улицы и дворы города оказались затоплены. Пришла беда и в магазин. Затопило один из крупнейших торговых центров города Самары – Космопорт. Вода устремилась в торговые помещения,