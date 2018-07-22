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В блогах: В Самаре арендаторы будут судиться за потоп в ТРК «Космопорт»
Как уже сообщала ТЕРРА, вчера, 22 июля, Самару накрыл сильнейший ливень. Почти все улицы и дворы города оказались затоплены. Пришла беда и в магазин. Затопило один из крупнейших торговых центров города Самары – Космопорт. Вода устремилась в торговые помещения, …
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22 июля 2018, 02:09
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Затопило «к черту» Космопорт: Последствия сильнейшего ливня в Самаре
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21 июля 2018, 06:29
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Потоп в Тольятти: затопило дороги и автобус с рабочими КуйбышевАзота
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15 июля 2018, 02:38
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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
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10 апреля 2018, 01:16