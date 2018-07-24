|
В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
|
24 июля 2018, 10:27
|
В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам
Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. …
|
24 июля 2018, 09:21
|
Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова
|
24 июля 2018, 09:04
|
С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина
В понедельник вечером, 23 июля, около многоэтажки по Московскому проспекту в Тольятти было найдено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала с высоты 20 этажа. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран. По информации группы «Происшествия Тольятти», погибшая …
|
24 июля 2018, 08:43
|
Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой
В Самаре продолжается расследование уголовного дела женщины, которая едва не угробила пятилетнюю девочку. Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы пенсионерки. По мнению специалистов, агрессивная женщина вменяема и может отвечать за свои поступки, пишет «Волжская коммуна».
Напомним, что 21 июня …
|
24 июля 2018, 08:28
|
Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы
|
23 июля 2018, 10:08
|
Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани
В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.
«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для …
|
23 июля 2018, 01:03