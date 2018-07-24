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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.

По версии 

24 июля 2018, 10:27
В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. 
24 июля 2018, 09:21
Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

В Сети появилось видео жуткой аварии на улице Карбышева в Самаре. В понедельник, 23 июля, грузовая «ГАЗель», стоявшая на небольшой возвышенности, сорвалась с тормозов и скатилась назад под горку. Когда большегруз начал движение, то из его кузова выпал мужчина. Он 
24 июля 2018, 09:04
С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина

С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина

В понедельник вечером, 23 июля, около многоэтажки по Московскому проспекту в Тольятти было найдено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала с высоты 20 этажа. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран. По информации группы «Происшествия Тольятти», погибшая 
24 июля 2018, 08:43
Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой

Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой

В Самаре продолжается расследование уголовного дела женщины, которая едва не угробила пятилетнюю девочку. Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы пенсионерки. По мнению специалистов, агрессивная женщина вменяема и может отвечать за свои поступки, пишет «Волжская коммуна».

Напомним, что 21 июня 
24 июля 2018, 08:28
Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

В понедельник, 23 июля, случилось ЧП в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. В 19:30 там нашли тело 11-летнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.
 
По предварительным данным, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет играли 
23 июля 2018, 10:08
Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.

«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для 
23 июля 2018, 01:03
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