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Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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25 июля 2018, 12:16
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Двух пропавших подростков ищут в Самаре
В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова.
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
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25 июля 2018, 11:11
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04
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Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили
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24 июля 2018, 07:05
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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Клещи покусали семерых человек в Самарской области
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16 апреля 2018, 04:46
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По Америке распространяется клещ, превращающий людей в вегетарианцев
В Соединенных Штатах наблюдается увеличение количества пострадавших от укусов клеща «Одинокая звезда», в научной среде - Amblyomma americanum. Как сообщает The Independent, при укусе членистоногое вводит в человеческий организм определенное вещество, перепрограммирующее иммунную систему. Механизм этого действия ученым пока еще …
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27 июня 2017, 05:15
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Клещи уже покусали около 1000 самарских детей
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16 июня 2017, 03:17