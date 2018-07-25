|
Полиция ищут мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
|
25 июля 2018, 01:56
|
Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре
|
25 июля 2018, 12:16
|
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции
В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.
Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается …
|
25 июля 2018, 11:45
|
В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
|
25 июля 2018, 09:04
|
Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили
|
24 июля 2018, 07:05
|
Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
|
24 июля 2018, 12:57
|
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход
Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Всех, кто располагает информацией об …
|
11 июля 2018, 01:47
|
14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти
|
27 июня 2018, 01:59