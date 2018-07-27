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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
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27 июля 2018, 02:52
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В 212 семьях в Самарской области родились близнецы
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27 июля 2018, 12:34
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Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти
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27 июля 2018, 11:19
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Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям
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27 июля 2018, 09:25
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20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
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11 июля 2018, 10:19
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Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
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2 марта 2018, 10:40
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В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»
Жители тольяттинского поселка Жигулевское Море обратились через соцсети к руководству Самарской области. Видеозапись обращения выложена в паблике "ВК" - "Тольятти". "Чиновники, постройте наконец детский сад на Жигморе! Наша жизнь оторвана от города трассой М-5 и вечными пробками. А на …
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1 февраля 2018, 02:17
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В Самаре руководство детского сада осудили за мошенничество
В Самаре осудили руководителей детского сада «УМка», признанных виновными в мошенничестве при получении субсидий. По данным прокуратуры, дошкольное учреждение возглавляли сын и мать – 36-летний мужчина являлся учредителем и директором, 57-летняя женщина – заведующей. По версии следствия, в период с …
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17 января 2018, 10:23