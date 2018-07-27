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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

За первые полгода 2018 в Самарской области появились на свет 16 074 малыша. Анализ данных показывает, что чаще рождаются мальчики, чем девочки (50,9 и 49,1 % соответственно). В 212 семьях в регионе родились близнецы. Специалисты зарегистрировали 209 двоен, из которых 
27 июля 2018, 12:34
Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти

Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти

В четверг вечером, 26 июля, в Тольятти на улице 40 лет Победы напротив 17 квартала столкнулись две «Лады Гранты». Оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону Южного шоссе. Красный седан остановился на светофоре, и в этот момент в него 
27 июля 2018, 11:19
Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

За шесть месяцев этого года в нашем регионе появились на свет более 16 тысяч малышей, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом году. Мальчиков родилось больше чем девочек — 50,9% против 49,1%.

Самыми популярными именами для мальчиков стали 
27 июля 2018, 09:25
20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

Администрацию детского сада №282 из Самары привлекли к ответственности из-за отсутствия доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Дело в том, что у входа в здание нет пандуса.

Это выяснилось во время проверки, проведенной  прокуратурой Кировского района. Надзорное ведомство 
11 июля 2018, 10:19
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары 

2 марта 2018, 10:40
В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»

В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»

Жители тольяттинского поселка Жигулевское Море обратились через соцсети к руководству Самарской области. Видеозапись обращения выложена в паблике "ВК" - "Тольятти". "Чиновники, постройте наконец детский сад на Жигморе! Наша жизнь оторвана от города трассой М-5 и вечными пробками. А на 
1 февраля 2018, 02:17
В Самаре руководство детского сада осудили за мошенничество

В Самаре руководство детского сада осудили за мошенничество

В Самаре осудили руководителей детского сада «УМка», признанных виновными в мошенничестве при получении субсидий. По данным прокуратуры, дошкольное учреждение возглавляли сын и мать – 36-летний мужчина являлся учредителем и директором, 57-летняя женщина – заведующей. По версии следствия, в период с 
17 января 2018, 10:23
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