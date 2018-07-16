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В блогах: Сбербанк стал лучше?
Ни одного дня не бывает в Сети, чтобы не ругали Сбербанк.
"Как бы ты ни хотел думать, что Сбер стал лучше, он упорно делает все, чтобы такая мысль даже не приходила", - негодует в "Фейсбуке" Лина Арнаутова.
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14 июля 2018, 08:49
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"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"
Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.
Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к …
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13 июля 2018, 05:26
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23
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В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк
Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"
"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен …
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11 июля 2018, 10:32
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Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России
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11 июля 2018, 05:35
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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов
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10 июля 2018, 11:21
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"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей
Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.
"Меридиан" выставил претензии …
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9 июля 2018, 10:37
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Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре
В Самаре 31-летний иностранец потерял все свои деньги, банковские карты и документы. Инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале. В субботу, 30 июня, полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы нашли на вокзале забытое кем-то портмоне. Владельца установили: им оказался иностранный гражданин 1987 …
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2 июля 2018, 09:54