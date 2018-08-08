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В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"
Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.
"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему …
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8 августа 2018, 05:38
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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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8 августа 2018, 04:53
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау
Самарец Дмитрий Сурьянинов через "Фейсбук" поздравил менеджмент Сбербанка с сомнительным ноу-хау. "Видимо, стремление оставить у себя деньги вкладчиков "Газбанка" оказалось так высоко, что пришедшим получать страховое возмещение они рассказывают сказки, что лимит выдачи у них - 100 тысяч рублей …
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8 августа 2018, 09:24
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С самарского «Авиакора» не стали взыскивать 1,5 млрд рублей
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4 августа 2018, 05:41
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АСВ поборется за возбуждение уголовного дела на руководителей банка «Приоритет»
«Агентство по страхованию вкладов» заявило о намерении оспорить постановление следственного управления МВД по Самаре об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей самарского банка «Приоритет». «АСВ», выступающее конкурсным управляющим лишенной лицензии и признанной банкротом кредитной организации, пыталось привлечь …
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3 августа 2018, 02:47